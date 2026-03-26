Desde el distrito de Miraflores, en la capital peruana conocida históricamente como la Ciudad de los Reyes, el grupo empresarial gastronómico pisqueño Herencias, junto a la Asociación ARMAP y la CAPATUR, anunciaron la preparación de 10 mil platos de ceviche en la provincia de Ica, en lo que será una importante actividad para promover la gastronomía regional.

Identidad culinaria

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Dirección Regional de Turismo de Ica y busca posicionar a la región como un referente de la cocina marina en el país. El evento reunirá a chefs, empresarios gastronómicos y promotores del turismo, quienes impulsan esta propuesta que une tradición culinaria y desarrollo económico

Para la elaboración de los 10 mil platos de ceviche se estima utilizar alrededor de tres toneladas de pescado fresco, lo que generará un importante movimiento económico en la cadena productiva vinculada a la pesca, la gastronomía y el turismo. La actividad también busca dinamizar el comercio local y fortalecer la identidad culinaria de la región. y que posiblemente será en la plaza de armas de la ciudad de Ica

Asimismo, los organizadores plantean que junio sea declarado como el “Mes del Ceviche” en la región Ica, con el propósito de promover diversas actividades gastronómicas y turísticas en torno al plato bandera del Perú. En los próximos días se darán a conocer más detalles de esta iniciativa a través de las redes sociales oficiales.

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