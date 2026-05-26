Con 65 participantes de 22 instituciones educativas se realizó el I Encuentro de líderes escolares: Jóvenes que Transforman, en la Brigada de Infantería Motorizada N° 37 – El Tablazo, de Huanchaco, fortaleciendo el liderazgo estudiantil para promover acciones preventivas frente al consumo de drogas, fomentando entornos seguros, saludables y protectores.

Este fue un espacio formativo y vivencial orientado a consolidar capacidades en estudiantes que ya ejercen o tienen potencial de liderazgo dentro de sus instituciones educativas. Allí se conformó, además, el primer Comité Escolar Provincial para la Prevención, que lo integran los lideres participantes en el encuentro.

Esto fue organizado por el Comité Multisectorial para la Prevención del Uso Indebido de Drogas (COMUL) de Trujillo, adscrito a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en esfuerzo articulado con la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.

Renato Maya Alegre, coordinador técnico del COMUL, precisó que los objetivos eran reforzar las acciones preventivas y promover estilos de vida saludables entre niños, adolescentes y familias de la región, y ver la problemática de los jóvenes, sus derechos.

También agradeció el apoyo del Proyecto Especial Chavimochic, a los a directores y profesores y al BIM N° 37 del Ejército, que ayudaron a hacer posible este encuentro, precisando que la idea es seguir desarrollando actividades continuas, sostenidas, para consensuar y poner en práctica los acuerdos a los que se arriben.

Los líderes participaron en dinámicas propias del encuentro interescolar y realizaron ejercicios de tiro (paintball). La temática abordada incluyó la dinámica: “La red que nos une”, actividad realizada para fortalecer la unión y el sentido de propósito; “Qué es un líder escolar”, incidiendo sobre la prevención como cultura de bienestar, factores que fortalecen la toma de decisiones y el rol del líder dentro de su institución.

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