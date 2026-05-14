Siete de los once alcaldes que tiene la provincia de Trujillo pretenden continuar en el poder y volverán a postular en las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre próximo. Todos candidatearán de la mano de partidos que no obtuvieron el respaldo ciudadano en los comicios del pasado 12 de abril y perdieron su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Seis de las siete autoridades ediles fueron inscritas como precandidatos de Alianza para el Progreso (APP). Acá figura el actual burgomaestre de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, quien ingresó en 2023 al municipio provincial como primer regidor, de la mano de Somos Perú. Él, al año siguiente, asumió el sillón edil tras la vacancia por sentencia de Arturo Fernández Bazán.

Ya como alcalde, el 17 de setiembre de 2024, renunció al partido somista y ocho días después se afilió a APP, agrupación con el que ahora intentará quedarse en el cargo que ocupa.

Otro burgomaestre que postulará el 4 de octubre será Juan Carranza Ventura, del distrito de El Porvenir. El apepista ahora pretende llegar al Consejo Regional La Libertad, por lo que se inscribió como postulante a consejero por la provincia de Trujillo.

Van a regidores

En APP hay cuatro alcaldes más que buscarán mantenerse en el municipio que gobiernan. Sin embargo, al estar prohibida la reelección, no les quedó otra que tentar una regiduría.

Uno de ellos es Wilmer Sánchez Ruiz. Él fue elegido alcalde de La Esperanza por el movimiento regional Trabajo más Trabajo, del que se desafilió el 17 de mayo de 2024. El 21 de julio de 2025 se inscribió en APP y ahora postulará como teniente alcalde en el distrito que administra.

Otro burgomaestre apepista que inscribió su precandidatura es Santos Rafael Valdivia, del municipio de Simbal. Él busca ser primer regidor en el municipio que aún dirige.

Un caso similar ocurre en el distrito de Salaverry. Acá la primera autoridad edil, Carlos Arroyo Rojas, inscribió su postulación a teniente alcalde. Sin embargo, lo curioso es que el elegido por el partido de César Acuña para candidatear para burgomaestre en esa municipalidad es Jimmy Arroyo Flores, hijo de Carlos. Es decir, pretenderían que todo quede en familia.

El último apepista inscrito para postular en octubre es Efraín Bueno Alva, de la comuna de Huanchaco. Él buscará llegar al Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y por ello se registró como candidato a la cuarta regiduría.

El alcalde distrital de Víctor Larco, Enrique León Clement, también pretende continuar en el municipio y se inscribió como precandidato a primer regidor por el partido Avanza País.

Trampa legal

Tomás Alva, especialista en Derecho Electoral, indicó que, de acuerdo con la Ley de Elecciones Municipales, los alcaldes están facultados para postular a otro cargo por el cual no fueron elegidos. No obstante, deberán solicitar licencia sin goce de haber 30 días antes de las elecciones.

El político Wilmar Moreno, por su parte, cuestionó que los burgomaestres vuelvan a candidatear utilizando figuras legales, ya que los trujillanos estarían descontentos con sus actuales gestiones. “Hecha la ley (para que puedan postular), hecha la trampa”, indicó.