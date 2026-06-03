El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que para la segunda vuelta electoral se desplegarán 14 000 comisionados, con el fin de asegurar una cobertura total de locales y mesas de sufragio durante la jornada.

“La Defensoría del Pueblo está disponiendo de 14 000 comisionados a lo largo y ancho del país para una cobertura del 100% de locales y el 100% de mesas de sufragio. Hemos hecho una alianza con Cancillería para tener todo el aspecto colaborativo en los exteriores del país y por primera vez, habrá una entidad del Estado peruano que se dedique a supervisar los consulados en el mundo”, indicó el defensor del Pueblo.

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El funcionario añadió que las tomas de universidades nacionales por parte de estudiantes no implican un riesgo para el normal desarrollo de la jornada electoral.

Dicha institución presentó un balance de las acciones que viene ejecutando a nivel nacional para garantizar el ejercicio del voto durante la segunda vuelta del domingo 7 de junio.