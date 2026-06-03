La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un dictamen que regula la jornada laboral nocturna en el sector privado y establece un recargo remunerativo del 35% para los trabajadores que laboren en ese horario.

La iniciativa, sustentada en el Proyecto de Ley N.° 13597, fue aprobada durante la sesión presidida por el congresista Alex Paredes Gonzales y plantea nuevas disposiciones sobre el pago de beneficios vinculados al trabajo nocturno.

Jornada nocturna será entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana

El dictamen establece que la jornada laboral nocturna comprenderá el período entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.

Asimismo, precisa que este horario tendrá aplicación uniforme a nivel nacional y no podrá ser reducido mediante acuerdos individuales o colectivos entre empleadores y trabajadores.

Según el texto aprobado, la medida busca otorgar mayor seguridad jurídica respecto a la definición del trabajo realizado durante la noche.

Recargo remunerativo de 35%

Uno de los principales cambios planteados es la creación de un recargo remunerativo equivalente al 35% por cada hora o fracción trabajada dentro del horario nocturno.

Este monto será calculado sobre la remuneración mensual del trabajador y tendrá carácter obligatorio e irrenunciable.

Además, el beneficio será considerado para el cálculo de otros derechos laborales y conceptos remunerativos establecidos por la legislación vigente.

Fiscalización del cumplimiento

La propuesta también incorpora disposiciones orientadas a fortalecer la fiscalización laboral para garantizar el pago efectivo del recargo nocturno.

El dictamen señala que la norma alcanzará a los trabajadores del sector privado sujetos a jornada máxima de trabajo, incluyendo regímenes especiales, salvo aquellas excepciones expresamente previstas por ley.

Otros proyectos aprobados en la Comisión de Trabajo

Durante la misma sesión, la comisión aprobó otras iniciativas relacionadas con materia laboral y de seguridad social.

Entre ellas figuran propuestas para fortalecer institucionalmente a Seguro Social de Salud, modificaciones a la Ley del Trabajo Portuario, cambios en la legislación sobre jubilación de trabajadores mineros y mejoras en beneficios laborales para diversos sectores.

Asimismo, se aprobó un proyecto que declara de interés público la construcción del Hospital II de Cañete y modificaciones a la Ley de Prestaciones Alimentarias para trabajadores del régimen privado.