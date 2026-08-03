Un megaoperativo desplegado por la Policía Nacional del Perú en la región Junín, permitió la detención de unas 50 personas y la incautación de 168 celulares, cuyo valor ascendería a los 80 mil soles.

Intervenciones

Según informaron desde la Región Policial Junín, un total de 50 personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado contra el comercio ilegal de equipos móviles en las provincias de Huancayo, Concepción y otras jurisdicciones de la región.

Se incautaron 168 teléfonos celulares con reporte de hurto o robo, valorizados en aproximadamente S/ 80 mil. Los intervenidos fueron trasladados a las dependencias correspondientes ca da jurisdicción para las investigaciones por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación.

Huancayo

En la ciudad Incontrastable, Seguridad del Estado de la PNP, acudieron hasta el establecimiento comercial “Filphone”, ubicado en la primera cuadra de Prolongación Cajamarca.

En este espacio se hallaron unos 18 celulares de mediana y alta gama que estaban reportados ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) como sustraídos, otros 7 celulares erradicados y un total de 9 equipos de dudosa procedencia. En total de los incautado, su valor supera los 25 mil soles.

El propietario del establecimiento fue identificado como Filder A.Y.(31), quien fue puesto a disposición de la comisaría de Huancayo, para continuar con las diligencias junto a la Fiscalía.