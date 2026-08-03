Dos presuntos delincuentes fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional tras ser acusados de dopar y robar a dos amigos que abordaron un falso taxi luego de salir de la discoteca Insomnio, en Huancayo. Los intervenidos también son investigados por presuntamente utilizar los celulares de las víctimas para coaccionar a los familiares de sus víctimas exigiéndoles dinero.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, P.J.P.R. (24) y L.V.A.P. (30) salieron del concurrido local alrededor de las 6:00 de la mañana y abordaron un vehículo que ofrecía el servicio de taxi fuera del local y se enrumbaron con dirección a sus domicilios. Durante el trayecto, los agraviados informaron que el conductor del vehículo les habría invitado bebidas y, segundos después de consumirlas, ambos comenzaron a perder el conocimiento.

Una de las víctimas despertó en un descampado, desorientado y con lesiones en el cuerpo, sin recordar cómo llegó al lugar. Su amigo fue abandonado a unas 20 cuadras de su vivienda, en las mismas circunstancias, al despertar se percató de que también le habían sustraído los dos mil soles que llevaba consigo.

Según la denuncia, los delincuentes retiraron los chips de los celulares y los colocaron en otros equipos para enviar mensajes a los familiares de las víctimas a quienes coaccionaron solicitándoles dinero.

Al momento de realizar la denuncia correspondiente, uno de los agraviados recordó que tenía activada la función de rastreo de su iPhone, lo que permitió seguir la ubicación del equipo y alertar a la Policía ubicándolos por los alrededores del Obelisco de la av. Giráldez.

El seguimiento condujo hasta un vehículo Toyota Corolla de placa AOK-166, color guindo, donde fueron intervenidos Eduardo A. P. (28) y Jesús B. S. (38). En el interior del automóvil se recuperaron los dos celulares robados y los agraviados reconocieron a los detenidos como las personas que participaron en el hecho.

Los investigados permanecen detenidos mientras la Policía realiza pericias al vehículo para determinar si existen evidencias de la sustancia que habría sido utilizada para dopar a las víctimas. Asimismo, continúan las diligencias para establecer la posible participación de otras personas.