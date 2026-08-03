Con cuatro encuentros se inició la tercera fase de la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026 en Junín, jornada que dejó dos triunfos y dos empates.

Tras la primera fecha, Asociación Sumar Motors, en el Grupo A, y Juventud Alianza, en el Grupo B, tomaron la delantera en la clasificación.

Sumar Motors ganó de visitante y lidera el Grupo A

En uno de los encuentros más destacados de la jornada, Asociación Sumar Motors, de Huancayo, derrotó como visitante a Defensor Concepción en el estadio Richard Müller Vozeler.

El conjunto huancaíno se impuso pese al respaldo de la afición local y sumó tres puntos importantes para colocarse en la cima del Grupo A.

En el otro partido del grupo, Paccha Chico, de Jauja, y Municipal La Oroya, de Yauli, igualaron sin goles en el estadio Monumental de Jauja.

Tabla del Grupo A

Equipo Puntos Sumar Motors 3 Paccha Chico 1 Municipal La Oroya 1 Defensor Concepción 0

Juventud Alianza sorprendió a Municipal Usibamba

En el Grupo B, Juventud Alianza, de Chupaca, venció por 1-0 a Municipal Usibamba, considerado uno de los favoritos de la serie.

El compromiso se disputó en el estadio Municipal de Ahuac y se definió con un gol en los minutos finales.

Por su parte, Centro Estudiantil San Agustín (CESA) y Atlético Chanchamayo igualaron 1-1 en el estadio Monumental de Jauja, en un partido disputado que también estuvo marcado por incidentes verbales entre algunos hinchas.

Tabla del Grupo B

Equipo Puntos Juventud Alianza 3 Atlético Chanchamayo 1 CESA 1 Municipal Usibamba 0

Resultados de la primera fecha

Grupo A

Defensor Concepción 0-1 Asociación Sumar Motors

Paccha Chico 0-0 Municipal La Oroya

Grupo B

Juventud Alianza 1-0 Municipal Usibamba

CESA 1-1 Atlético Chanchamayo