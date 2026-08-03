Con cuatro encuentros se inició la tercera fase de la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026 en Junín, jornada que dejó dos triunfos y dos empates.
Tras la primera fecha, Asociación Sumar Motors, en el Grupo A, y Juventud Alianza, en el Grupo B, tomaron la delantera en la clasificación.
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Sumar Motors ganó de visitante y lidera el Grupo A
En uno de los encuentros más destacados de la jornada, Asociación Sumar Motors, de Huancayo, derrotó como visitante a Defensor Concepción en el estadio Richard Müller Vozeler.
El conjunto huancaíno se impuso pese al respaldo de la afición local y sumó tres puntos importantes para colocarse en la cima del Grupo A.
En el otro partido del grupo, Paccha Chico, de Jauja, y Municipal La Oroya, de Yauli, igualaron sin goles en el estadio Monumental de Jauja.
Tabla del Grupo A
|Equipo
|Puntos
|Sumar Motors
|3
|Paccha Chico
|1
|Municipal La Oroya
|1
|Defensor Concepción
|0
Juventud Alianza sorprendió a Municipal Usibamba
En el Grupo B, Juventud Alianza, de Chupaca, venció por 1-0 a Municipal Usibamba, considerado uno de los favoritos de la serie.
El compromiso se disputó en el estadio Municipal de Ahuac y se definió con un gol en los minutos finales.
Por su parte, Centro Estudiantil San Agustín (CESA) y Atlético Chanchamayo igualaron 1-1 en el estadio Monumental de Jauja, en un partido disputado que también estuvo marcado por incidentes verbales entre algunos hinchas.
Tabla del Grupo B
|Equipo
|Puntos
|Juventud Alianza
|3
|Atlético Chanchamayo
|1
|CESA
|1
|Municipal Usibamba
|0
Resultados de la primera fecha
Grupo A
- Defensor Concepción 0-1 Asociación Sumar Motors
- Paccha Chico 0-0 Municipal La Oroya
Grupo B
- Juventud Alianza 1-0 Municipal Usibamba
- CESA 1-1 Atlético Chanchamayo