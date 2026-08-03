El 6 de agosto es un feriado nacional en todo el Perú, una fecha que conmemora la Batalla de Junín, uno de los enfrentamientos decisivos en el proceso de independencia del país y de América del Sur.

Además de representar una jornada de descanso para miles de trabajadores, el feriado también genera dudas sobre los derechos laborales de quienes deban prestar servicios durante ese día.

La legislación peruana establece que quienes trabajen el 6 de agosto y no reciban un descanso compensatorio tienen derecho a percibir un pago adicional por la labor realizada.

¿Qué se conmemora el 6 de agosto?

El feriado recuerda la Batalla de Junín, librada el 6 de agosto de 1824 en la pampa de Junín.

En este enfrentamiento, el ejército patriota, liderado por Simón Bolívar, se enfrentó a las fuerzas realistas en una acción militar considerada clave para consolidar la independencia del Perú.

Cuando el combate parecía inclinarse a favor del ejército español, una carga de los Húsares del Perú, posteriormente conocidos como Húsares de Junín, cambió el rumbo de la batalla y fortaleció la campaña independentista que culminaría meses después con la victoria patriota en la Batalla de Ayacucho.

¿Desde cuándo es feriado nacional?

El 6 de agosto forma parte del calendario oficial de feriados nacionales desde 2022, tras la promulgación de la Ley N.° 31530.

La norma establece que la fecha es un día no laborable con goce de haber para trabajadores de los sectores público y privado.

Asimismo, dispone que los ministerios de Educación, Cultura y Defensa promuevan actividades orientadas a difundir la importancia histórica de la Batalla de Junín.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 6 de agosto?

Los derechos laborales durante los feriados nacionales están regulados por el Decreto Legislativo N.° 713.

Si un trabajador presta servicios el 6 de agosto y no recibe un descanso sustitutorio, tiene derecho a recibir una remuneración equivalente al triple de su pago diario.

Este monto comprende:

La remuneración correspondiente al feriado.

El pago por el trabajo realizado ese día.

Una sobretasa equivalente al 100 % de la remuneración diaria.

Por el contrario, si el empleador concede un descanso compensatorio en otra fecha, no corresponde el pago adicional.

¿Qué hacer si no respetan este derecho?

Si el empleador incumple con el pago establecido por la legislación vigente, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que la entidad evalúe el caso y, de corresponder, adopte las medidas previstas por la normativa laboral.