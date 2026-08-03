Una mujer de 57 años fue detenida de manera preliminar por siete días como parte de las investigaciones por el asesinato del comerciante Ovidio Jesús Romero Mallma (48), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de julio en un canal de riego del distrito de Sicaya, provincia de Huancayo. La medida fue dispuesta por el Poder Judicial a solicitud del Ministerio Público.

La intervenida, identificada con las iniciales Norma M. Q., también fue sometida al allanamiento de su vivienda, ubicada en el distrito de Orcotuna. En el inmueble, peritos de Criminalística realizaron pruebas de luminol para detectar posibles rastros biológicos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

De acuerdo con las diligencias, cámaras de seguridad registraron el ingreso de Ovidio Romero al inmueble acompañado de la investigada. Sin embargo, las imágenes no muestran a la víctima abandonando el lugar.

Romero Mallma permanecía desaparecido desde el 1 de julio. Una semana después, su cuerpo fue encontrado atado, envuelto en plástico y costales dentro de un canal de riego en Sicaya. La necropsia reveló que presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca, por lo que las autoridades investigan el caso como un presunto homicidio.

La Policía y el Ministerio Público continúan recabando evidencias para determinar la participación de la detenida y establecer si existen otras personas involucradas en el crimen.