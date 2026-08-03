En un importante golpe contra la criminalidad, efectivos de la División de Orden y Seguridad de Pisco, con apoyo del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) Pisco-DIRIN, capturaron el 1 de agosto a Alexander del Piero Figueroa Mendívil (22), alias “Tunche”, presunto integrante de la banda criminal “Los Sanguinarios de Pisco”. La intervención fue resultado de un trabajo de inteligencia operativa y táctica por lo que el operativo estuvo a cargo del coronel PNP Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial de Pisco.

Captura policial

De acuerdo con las investigaciones, alias “Tunche” es sindicado como el presunto autor material del homicidio de Cristian Nelson Ayvar Laura (35), el joven empresario turístico quien fue asesinado a balazos en un crimen que conmocionó a la población pisqueña. Como parte del proceso judicial, el investigado contaba con una orden de prisión preventiva por 18 meses, emitida por el órgano jurisdiccional competente por el presunto delito de sicariato.

Tras su captura, Alexander del Piero Figueroa Mendívil fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su posterior internamiento en el establecimiento penitenciario de Chincha, conforme al mandato judicial. Cabe señalar que, en junio del 2026, también fueron enviados a la cárcel Blake Knudson Flores Moreyra (19), alias “Bley”; Casey Jay Flores Moreyra (20), alias la “Muerte”; y Eduardo Manuel Ortega Herrera (21).

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