El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el Gobierno continuará con la expulsión de ciudadanos extranjeros considerados de alta peligrosidad como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la ceremonia de recepción de ciudadanos peruanos repatriados desde Venezuela, realizada en el Grupo Aéreo N.º 8.

“Efectivamente, las expulsiones de delincuentes, sobre todo los de alta peligrosidad, como son los tres elementos que hemos expulsado ayer, van a continuar. Este es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterrorizar a los peruanos”, manifestó.

Advierte que quienes regresen serán detenidos

El canciller recordó las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, respecto a la expulsión de extranjeros involucrados en delitos y con requisitorias en sus países de origen.

Asimismo, señaló que, de regresar al Perú, estas personas volverán a ser intervenidas por las autoridades.

“Si vuelven al país, se activarán las listas de requisitorias y volverán a ser arrestados”, sostuvo.

Reciben a peruanos repatriados desde Venezuela

Durante la misma actividad, Espá destacó la llegada de ciudadanos peruanos procedentes de Venezuela en la misma aeronave que, un día antes, fue utilizada para trasladar a tres extranjeros expulsados del país.

El ministro señaló que el uso del avión refleja el aprovechamiento de los recursos públicos para atender a los ciudadanos peruanos.

“Los recursos del Estado deben utilizarse de esa manera. Los servicios deben utilizarse para los peruanos y sean bienvenidos”, indicó.

Monitorean situación de peruanos tras sismo en Venezuela

Respecto al doble terremoto ocurrido recientemente en Venezuela, el canciller informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene contacto con los connacionales que podrían haber resultado afectados.

Indicó que aún no existe un número definitivo de peruanos perjudicados, pero aseguró que el Gobierno brindará asistencia y facilitará el retorno de quienes lo requieran.

Confía en respaldo del Congreso

Más tarde, durante una actividad en el Congreso de la República, Espá expresó su confianza en que el Parlamento aprobará el pedido de facultades legislativas que presentará el Poder Ejecutivo.

“Estoy seguro de que el Congreso va a otorgar las facultades extraordinarias que el Gobierno va a solicitar y que aquellos congresistas que han dicho que no lo harán sin haber leído el documento van a reflexionar y poner al Perú por delante”, declaró.