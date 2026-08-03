Accidente se registró esta mañana en la avenida Víctor Larco.
Accidente se registró esta mañana en la avenida Víctor Larco.

Un automóvil terminó sobre los bolardos (postes para la protección peatonal) que la instaló en la cuadra 11 de la avenida Víctor Larco.

El accidente ocurrió a las 5 de la mañana de ayer, lunes. Testigos indicaron que el chofer del vehículo habría conducido a excesiva velocidad y tras chocar contra los postes se dio a la fuga, abandonando su unidad, de placa de rodaje BMX025.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría Ayacucho quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas de este incidente.

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