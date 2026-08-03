Un automóvil terminó sobre los bolardos (postes para la protección peatonal) que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) instaló en la cuadra 11 de la avenida Víctor Larco.

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El accidente ocurrió a las 5 de la mañana de ayer, lunes. Testigos indicaron que el chofer del vehículo habría conducido a excesiva velocidad y tras chocar contra los postes se dio a la fuga, abandonando su unidad, de placa de rodaje BMX025.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría Ayacucho quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas de este incidente.