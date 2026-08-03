Las lloviznas registradas en Lima durante las últimas horas ocasionaron nuevamente la acumulación de agua en el bypass de la avenida Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Villa El Salvador. El aniego afectó la circulación vehicular y obligó a varios conductores a modificar su recorrido para evitar cruzar por la zona inundada.

Los más afectados fueron los mototaxis y otros vehículos de menor tamaño, cuyos conductores no pudieron atravesar el paso a desnivel debido al nivel del agua. En otros casos, algunos optaron por circular sobre la berma para continuar su trayecto y evitar quedar varados.

Tres bypass presentan el mismo problema

Según constató RPP, la acumulación de agua no solo se registró en el bypass de la avenida Juan Velasco Alvarado. Situaciones similares también fueron reportadas en las estructuras ubicadas en las avenidas El Sol y Pastor Sevilla.

La presencia de agua empozada en estos puntos complicó el tránsito durante la jornada. Los conductores tuvieron que reducir la velocidad o buscar rutas alternas para continuar su desplazamiento.

Algunos taxistas y usuarios de la vía señalaron que este problema se repite cada temporada de lloviznas. Además, indicaron que, pese al paso de los años, no se han ejecutado trabajos que permitan evitar la acumulación de agua.

Los transportistas consideraron que es necesario ejecutar obras de drenaje para evitar que el agua vuelva a empozarse durante las lloviznas. Según indicaron, una intervención de ese tipo permitiría mejorar las condiciones de circulación en la zona.

“Traten de hacer lo mejor posible para que puedan dar una solución y que esto de una vez termine. Porque la verdad es toda la temporada y todos los años”, expresó.