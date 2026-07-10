Hoy, viernes 10 de julio, familiares, amigos y ciudadanos se movilizarán hacia la provincia de Chincha para exigir justicia por el asesinato del joven empresario turístico Cristian Nelsol Ayvar Laura de 35 años y de Víctor Manuel Mundini Heredia (39). La jornada coincide con la audiencia de apelación en la que se evaluará la prisión preventiva de 18 meses impuesta a los investigados por este doble homicidio.

Exigen justicia

La audiencia se desarrollará a las 9:30 de la mañana en la Sala Penal de Apelaciones de Chincha, instancia que revisará el recurso presentado contra la medida coercitiva dictada por la Sala Penal de Pisco. Los familiares manifestaron su preocupación por una posible variación de la prisión preventiva y solicitaron que se garantice el desarrollo del proceso judicial con estricto apego a la ley.

La concentración de los participantes está prevista para las 8:00 a. m. en el local Sol de Oro, ubicado a espaldas del parque zonal de Pisco, desde donde partirán rumbo a Chincha. Los organizadores hicieron un llamado a la población a sumarse a esta movilización pacífica para respaldar el pedido de justicia y evitar que el caso quede en la impunidad.

Los deudos afirmaron que su presencia en la audiencia representa un acto de respaldo a la memoria de las víctimas y una exigencia para que los responsables sean sancionados conforme a ley.

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