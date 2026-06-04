Familiares, amigos y ciudadanos protagonizaron una emotiva y enérgica manifestación en la ciudad de Pisco, llevando el ataúd con los restos de Cristian Ayvar Laura de 35 años hasta la sede del Ministerio Público para exigir el pronto esclarecimiento de su asesinato. La movilización estuvo marcada por muestras de dolor e indignación ante el incremento de hechos violentos registrados en la provincia.

Dolor familiar

Durante el recorrido los manifestantes reclamaron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita identificar y capturar a los responsables del crimen. Con pancartas y arengas, los asistentes demandaron acciones concretas frente a la creciente inseguridad que viene afectando a la población pisqueña.

Los familiares de Cristian Ayvar Laura señalaron que esperan una respuesta rápida de la Fiscalía y de la Policía, a fin de que el caso no quede impune. Asimismo, expresaron que la pérdida de su ser querido ha generado gran consternación entre vecinos, compañeros de trabajo y allegados.

Cabe señalar que el joven, era un empresario turístico que tenia su restaurant en la playa Lagunillas en la Reserva Nacional de Paracas. Fue asesinado con disparos en el estómago y la cabeza, cuando iba manejando una minivan blanca el pasado lunes 1 de junio y se presume sería un crimen por encargo.

La protesta también se convirtió en un llamado de atención sobre la ola de violencia que golpea a Pisco en las últimas semanas. Los ciudadanos manifestaron su preocupación por las constantes muertes y hechos delictivos registrados en la provincia.

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