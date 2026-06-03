En medio de escenas de profundo dolor, los padres de Cristhian Aybar Laura, joven operador turístico de 35 años asesinado a balazos en la provincia de Pisco, llegaron hasta las instalaciones del Ministerio Público para recibir el cuerpo de su hijo y exigir a las autoridades una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables de este crimen que ha conmocionado a la comunidad pisqueña.

Dolor familiar

Cristhian Aybar Laura perdió la vida la tarde del lunes luego de ser atacado por sujetos armados que llegaron a bordo cerca al Parque Zonal. Los atacantes le dispararon en el estómago y la cabeza, antes de darse a la fuga.

Tras culminar las diligencias de ley y la necropsia correspondiente, el cuerpo fue entregado a sus familiares en la sede de Medicina Legal, desde donde fue trasladado hasta su vivienda para ser velado por familiares, amigos y vecinos que llegaron a despedirlo.

Durante la entrega del cuerpo, el padre de la víctima no pudo contener la emoción y pidió públicamente que el caso sea esclarecido.

“Mi hijo no era cualquier delincuente, era un hombre trabajador, luchador. Lo único que pido es justicia. Voy a buscar justicia hasta el último”, declaró.

Por su parte, la madre de Cristhian protagonizó uno de los momentos más conmovedores al recordar las cualidades humanas de su hijo y pedir que las autoridades no permitan que el crimen quede impune.

“Mi hijo era un hombre trabajador, tenía profesión. Nunca faltó el respeto a nadie. Siempre trató de ayudar a las personas que encontraba en el camino”, señaló entre lágrimas.

La familia también hizo un llamado a la Policía Nacional para que continúe con las investigaciones y no permita que los responsables recuperen su libertad.

Durante el traslado del féretro hacia su domicilio, ubicado cerca del lugar donde ocurrió el ataque criminal, familiares, amigos y vecinos acompañaron el recorrido en medio de lágrimas, aplausos y pedidos de justicia. A lo largo del trayecto se escucharon constantes arengas de “¡Justicia para Cristhian!”, reflejando la indignación y el dolor que ha generado este crimen.

Cristhian Aybar Laura era conocido en la provincia por su trabajo vinculado al turismo. Administraba un negocio familiar en Lagunillas, en la Reserva Nacional de Paracas, actividad que desarrollaba desde hace varios años.

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