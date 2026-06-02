Un nuevo hecho de sangre ocurrió en la provincia de Pisco. La madrugada de ayer fue hallado el cuerpo sin vida de un joven identificado como Kevin Valdivia Malpartida, de 26 años, en las inmediaciones del río Pisco, a pocos metros del puente Huamaní, en el distrito de San Clemente. El hallazgo movilizó a efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones.

Muerte violenta

Según las primeras informaciones, el cuerpo presentaría una herida causada por proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen. Las autoridades procedieron a acordonar la zona para realizar las pericias de ley y recabar evidencias que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes serían los responsables de este crimen.

Vecinos del sector Santa Rosa en el distrito de San Clemente, en una zona conocida como el “Sequión del Diablo”, señalaron haber escuchado hasta cinco disparos de arma de fuego alrededor de las 12:30 de la madrugada. Horas después conocieron del hallazgo del cuerpo en las cercanías.

Las versiones preliminares apuntan a que el ataque se habría producido en dicho sector y que posteriormente la víctima fue encontrada cerca del cauce del río. Se presume que el homicidio estaría vinculado a bandas criminales que se disputan el dominio por la venta de drogas.

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