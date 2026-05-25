Un nuevo hecho de sangre sacudió la provincia de Pisco la noche del 23 de mayo, cuando un ataque armado perpetrado a espaldas del centro comercial Plaza Vea dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido.

Ataque criminal

La víctima mortal fue identificada como César Lesly Canales Ormeño, de 37 años, conocido con el alias de “Vizcacha”. Según las primeras investigaciones, habría sido atacado a balazos por dos sujetos armados muy cerca a las oficinas de Mapfre, muriendo en el mismo lugar producto de múltiples impactos de bala.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional aislaron la zona y hallaron varios casquillos de bala cerca del cuerpo. Horas después, representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para ordenar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque estaría vinculado a una presunta gresca ocurrida horas antes entre la víctima y uno de los agresores, quien habría regresado acompañado para tomar represalias.

Durante el atentado, otro hombre que presenció el crimen también fue alcanzado por los disparos y resultó herido. La víctima sobrevivió y fue trasladada al hospital.

En medio de las investigaciones, la Policía informó sobre la captura de Julio César Guerra Ronceros, de 40 años, alias “Julio”, presunto integrante de la banda delincuencial “Los Malditos de la Sinaloa”. La detención se realizó el 24 de mayo en la calle San Miguel N.° 236, en Pisco.

Según la información policial, el intervenido estaría implicado tanto en el homicidio de Canales Ormeño como en las lesiones por arma de fuego contra Piere Fernando Calderón Trillo, alias “Mono”, ambos sindicados como presuntos microcomercializadores de droga.

Durante el registro personal, los agentes encontraron 57 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), tres municiones y otros objetos considerados de interés criminal, los cuales fueron incautados para las investigaciones.

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