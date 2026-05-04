Un violento ataque criminal terminó con la vida de un transportista en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, luego de que sujetos desconocidos le dispararan cuando conducía su unidad por la Nueva Panamericana Sur, a la altura de Cementos Inka.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Jhonatan Huamani Quispe, de 29 años, quien cubría la ruta Pisco–Ica en un vehículo de transporte. El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, generando alarma entre conductores que transitaban por la zona.

El vehículo en el que se desplazaba recibió múltiples impactos de bala mientras circulaba por el carril correspondiente. Tras los primeros disparos, el conductor habría intentado continuar su trayecto, pero terminó desviándose hacia una zona cercana donde finalmente fue alcanzado por más proyectiles.

Se reportó que el automóvil terminó con más de ocho impactos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque. El vehículo, un DFSK, modelo Glory color marrón de placa ATH-199, quedó detenido en la zona del bypass del distrito.

De acuerdo con información preliminar, los atacantes habrían disparado desde otro vehículo que circulaba en sentido contrario, en el kilómetro 235 de la carretera Panamericana Sur. Luego del ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía de Carreteras y personal de Serenazgo llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. En el área se hallaron casquillos de arma de fuego, los cuales vienen siendo analizados como parte de la investigación.

El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde el médico de turno confirmó su ingreso sin vida.

El cuerpo del transportista fue derivado posteriormente a la morgue de Pisco, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia mortal en la región Ica.

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