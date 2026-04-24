La criminalidad volvió a golpear a la provincia de Ica. Ayer dos hombres fueron asesinados a balazos en el sector Rosa Zárate, perteneciente al Programa Vivienda Digna, en La Tierra Prometida. Se trata de un homicidio calificado, con indicios de estar relacionado al tráfico de terrenos.

Muertes violentas

El crimen se registró aproximadamente a las 11:00 a. m., cuando gatilleros llegaron en motocicleta a la zona, arremetiendo a balazos contra los ciudadanos, que fueron encontrados sin vida en posición decúbito ventral.

Las víctimas fueron identificadas como José Jesús García Siguas de 37 años, natural del distrito de Subtanjalla, y Juan Bacilio Falconi García de 50 años, natural de Huaytará, en la región Huancavelica. Según las primeras evaluaciones, ambos habrían recibido varios impactos de bala.

La ciudadana Sofía Falconí, sobrevivió al atentado criminal y es hermana de una de las víctimas. Ella brindó un testimonio clave que apunta a una disputa por la posesión de un terreno como el origen del conflicto. Según relató, había adquirido un predio hace aproximadamente cinco meses; sin embargo, al intentar tomar posesión recientemente, descubrieron que este ya había sido ocupado por terceros.

“Yo he comprado el terreno a la señora Carolina hace 5 meses y cuando he venido hace tres días, me doy con la sorpresa que hay otra persona, entonces yo llame a la señora Carolina y le dije que me devuelva mi plata. Ahora mi terreno que he comprado estaba con unos muros prefabricados y la señora que me vendió solo me dice que tengo que pelear por mi terreno. Ahora he venido y le comente a mi hermano que pague 5 mil soles por el terrenos y me dice que como voy a perder mi plato, me dijo que vamos que me iba a ayudar a conversar con esas personas así tranquilamente”, dijo.

La mujer explicó que acudieron al lugar con la intención de dialogar de manera pacífica, acompañados por su hermano y el cuñado de este. Sin embargo, la situación se tornó tensa con la presencia de otras personas que también reclamaban la propiedad del terreno.

“Luego llegó un carro blanco diciendo que era el dueño, yo le enseñe mis documentos de compra y de posesión y le dije que no me estoy metiendo ni soy invasora, entonces el señor se fue a su camioneta y se quedó ahí sentado dando vueltas. De ahí vino un gordito preguntándome que quien me vendió y le dije que fue la señora Carolina y me dijo que el dueño era otro, entonces que senté a tomar mi pastilla, y en eso he visto que tiran los balazos y sonó y me avente a la arena y la bala no me cayó, han intentado matarme también y han matado a mi hermano y su cuñado de mi hermano” contó entre lágrimas.

La mujer logró salvar su vida al lanzarse al suelo en medio del ataque. “Los han matado con una ráfaga de balazos, incluso en la huida han seguido rastrillando el arma”.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables, mientras que el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a la compra ilegal de terrenos y la creciente violencia ligada a estas disputas en la región.

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