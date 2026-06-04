El aspirante presidencial de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, anunció que, de asumir el Gobierno, planteará una medida orientada a otorgar una pensión a todas las personas mayores desde los 60 años.

Sánchez también sostuvo que se incrementaría el monto del apoyo económico que actualmente entrega el programa Pensión 65.

La propuesta fue expuesta en Arequipa, en el marco de su campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio. En ese espacio, el candidato afirmó que la iniciativa busca reforzar la protección económica de la población adulta mayor a nivel nacional.

“Hemos resuelto dar pensión a todos los adultos mayores de 60 años en adelante. El Gobierno no los va a abandonar. Pensión 65 va a doblar la mensualidad económica para que nuestros adultos mayores puedan también salir adelante”.

En otro momento, el candidato afirmó que su eventual gestión sería inclusiva e incorporaría políticas dirigidas a distintos sectores vulnerables.