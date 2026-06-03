El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró este miércoles que no existe posibilidad de indulto para el expresidente Pedro Castillo, luego de las versiones que apuntaban a un informe médico que respaldaría dicha medida.

En declaraciones a la prensa luego de una sesión de la Comisión Permanente, Rospigliosi sostuvo que la medida sería inviable legalmente, debido a que la condena impuesta a Castillo aún se encuentra en etapa de apelación.

“Espero que no, porque esta es una situación completamente ilegal. Él ha apelado a una segunda instancia la condena que se le dio en primera instancia. Desde ese punto de vista es absolutamente imposible que se le indulte”, indicó.

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Además, indicó que los documentos que vienen circulando sobre un posible beneficio para el exmandatario no son auténticos, y precisó que el Ministerio de Justicia ya negó la existencia de tales informes.

“El ministro de Justicia ha reiterado su posición y ha dicho que no firmaría un indulto. Por lo tanto, creo que es absolutamente imposible que se concrete una medida de esa naturaleza”, agregó.