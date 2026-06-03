El Ministerio Público anunció el despliegue de 7 mil fiscales a nivel nacional para supervisar y garantizar la legalidad de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se realizará este domingo 7 de junio.

La medida busca prevenir irregularidades durante toda la jornada electoral, desde la distribución del material de votación hasta el conteo final de los votos. En el operativo participarán fiscales de prevención del delito, fiscales penales y fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios.

Fiscalización desde antes de la jornada electoral

El coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, informó que las acciones de control se iniciaron días antes de los comicios para verificar el cumplimiento de las restricciones electorales.

Entre los aspectos que serán supervisados figuran el respeto a la ley seca, la prohibición de propaganda electoral fuera de los plazos establecidos y el normal desarrollo de las actividades previas a la votación.

“Queremos garantizar que el domingo, cuando los ciudadanos lleguen a sus centros de votación, las mesas estén instaladas y cuenten oportunamente con el material electoral”, señaló.

Vigilarán distribución del material electoral

Uno de los principales objetivos del Ministerio Público será supervisar el traslado y distribución del material electoral desde los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacia los locales de votación.

La medida busca evitar retrasos o inconvenientes similares a los registrados durante la primera vuelta del 12 de abril, cuando se reportaron problemas en la instalación de mesas y en la entrega de material electoral en diversas zonas del país.

En Lima, la Fiscalía informó que contará con un representante en cada local de votación. Solo en Lima Centro se desplegarán más de 524 fiscales debidamente identificados para atender denuncias y actuar ante posibles delitos electorales.

Suplantación de identidad fue el delito más frecuente

De acuerdo con información del Ministerio Público, durante la primera vuelta electoral se registraron 59 hechos con presunta relevancia penal.

Entre las principales incidencias reportadas figuran:

27 detenidos por presunta suplantación de identidad.

10 detenidos por infringir la ley seca.

4 detenidos por afectación o manipulación indebida del material electoral.

Las autoridades advirtieron que la suplantación de identidad continúa siendo el delito electoral más recurrente, principalmente en casos donde familiares intentan votar en representación de otras personas para evitar multas por omisión al sufragio.

Fiscalías anticorrupción también participarán

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reggis Chávez, indicó que las fiscalías anticorrupción permanecerán alertas ante posibles ilícitos vinculados con la administración pública durante el proceso electoral.

Entre los delitos que podrían investigarse figuran la colusión agravada, la omisión de actos funcionales, el abuso de autoridad y la resistencia o desobediencia a la autoridad.

Asimismo, recordó que continúan las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en la ONPE durante la primera vuelta electoral.

Fiscalía no reporta amenazas al proceso electoral

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han detectado situaciones que representen una amenaza seria para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

“Hasta hoy no hemos recogido ninguna incidencia que constituya una amenaza seria o inminente para el proceso electoral del domingo”, afirmó Chávez.

El Ministerio Público precisó que, pese a no contar con presupuesto adicional para estas labores, todo su personal estará abocado a la vigilancia de los comicios bajo la campaña denominada “Elecciones sin delitos 2026”.