A pocos días de la segunda vuelta presidencial, diversos gremios empresariales difundieron un pronunciamiento en el que exhortan a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a garantizar un proceso electoral transparente, seguro y confiable.

El pronunciamiento, respaldado por representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, sostiene que la primera vuelta electoral estuvo marcada por “graves irregularidades” atribuidas a la ONPE. Según indican, estos hechos afectaron la confianza en el proceso y “no pueden repetirse bajo ninguna circunstancia”.

Con miras a garantizar el respeto de la voluntad ciudadana en la segunda vuelta del 7 de junio, los gremios empresariales formularon cuatro pedidos clave a las autoridades electorales.

Como primera medida, los gremios empresariales solicitaron que se garantice plenamente el derecho al voto de todos los ciudadanos, asegurando que puedan sufragar dentro del horario previsto. El pedido también contempla a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a los peruanos que viven en el extranjero.

Luego, como segunda demanda, los gremios empresariales pidieron reforzar las garantías de seguridad para los personeros de ambas organizaciones políticas, a fin de que puedan desempeñar sus labores de fiscalización sin contratiempos, especialmente durante el conteo de los votos.

El tercer punto del pronunciamiento estuvo referido a la protección del material electoral. Los representantes empresariales solicitaron que las Fuerzas Armadas acompañen y supervisen el transporte de las ánforas y actas en todas las etapas del proceso.

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Finalmente, exhortaron a reforzar la observación internacional durante la segunda vuelta. Para ello, solicitaron a las misiones extranjeras y al comité de expertos del JNE mantener una vigilancia permanente sobre el proceso electoral, con especial atención en las zonas más alejadas del país.

En su mensaje final, los representantes empresariales enfatizaron que la labor de la ONPE y el JNE estará en la mira de la ciudadanía y de la comunidad internacional, atentas al correcto desarrollo del proceso electoral.

“Es indispensable recuperar la confianza en el proceso electoral, y con ello el respeto a la voluntad popular”, finaliza el comunicado.