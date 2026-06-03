La candidata presidencial Keiko Fujimori, cuestionó a su rival de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, durante una actividad de campaña realizada en Huacho. La lideresa de Fuerza Popular puso en duda la consistencia de sus posiciones políticas y criticó los respaldos que ha recibido en la recta final de la contienda electoral.

En declaraciones a la prensa, Fujimori hizo referencia a una fotografía difundida recientemente en la que aparece Sánchez junto a distintas figuras políticas. A su juicio, la presencia de representantes vinculados a diversas gestiones evidencia una alianza construida con fines de reparto de espacios de poder.

Además, sostuvo que su adversario ha mostrado cambios constantes en sus planteamientos y cuestionó la conformación del bloque que lo acompaña.

“La verdad que el señor Sánchez cambia de planes como de discursos a cada rato. Como diría el comediante Marx: ‘Tengo mis principios y si no te gustan, pues acá tengo otros’. Lo que me demuestra además la foto de ayer con todas estas personas que han estado en diferentes gobiernos es una repartija más; en realidad es un Frankenstein político”, manifestó.

#NPortada #Voto2026 Keiko Fujimori, candidata presidencial, desde Huacho: "Roberto Sánchez cambia de planes, como de discursos, a cada rato [...] Es una repartija más. Un 'frankenstein' político [...] Vemos una mala imitación de Pedro Castillo" ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/cUcSOhQ4Tv — Canal N (@canalN_) June 3, 2026





¿Qué dijo sobre sus vínculos con Pedro Castillo y Antauro Humala?

Durante su intervención, Fujimori también se pronunció sobre la decisión de Roberto Sánchez de esperar los resultados de la segunda vuelta electoral en el penal de Barbadillo. Según indicó, este hecho refleja una cercanía política con el expresidente Pedro Castillo y con Antauro Humala.

La candidata consideró que ambos personajes tendrían influencia en una eventual administración encabezada por el aspirante de Juntos por el Perú. Además, afirmó que Sánchez mantiene compromisos políticos con ellos y ello tendría un peso determinante en la conducción de un eventual gobierno.

“Yo creo que el hecho de que él vaya a recibir los resultados en el penal de Barbadillo muestra lo hipotecado que está el señor Sánchez, tanto a Pedro Castillo como a Antauro Humala. Eso es un triunvirato. Será un gobierno de los tres y, lamentablemente, el señor Sánchez, lo único que vemos es una mala imitación de Pedro Castillo”, sostuvo.

Balance sobre el último debate

Fujimori también se refirió al desempeño de Sánchez en el último debate presidencial que ambos mantuvieron. Desde su perspectiva, Roberto Sánchez no aprovechó el espacio para presentar propuestas a la ciudadanía y consideró que el intercambio estuvo marcado por cuestionamientos.

“Yo creo que los peruanos han visto el nivel de agresividad, pero es él el que ha perdido el tiempo. Para mí el debate y cada espacio de discurso siempre va a ser la posibilidad de dar propuestas, y eso es lo que los peruanos están apreciando”, indicó.

La candidata aprovechó la actividad proselitista para dirigirse a quienes aún no han definido su voto y pidió a los ciudadanos revisar las propuestas de ambas candidaturas antes de acudir a las urnas. Fujimori señaló que la elección del próximo presidente tendrá efectos sobre el rumbo que seguirá el país durante los próximos años y consideró importante que los electores evalúen con detenimiento las alternativas en competencia.

“Hago este llamado a los ciudadanos que todavía no han tomado la decisión de su voto, que en primera vuelta no han optado por mí, que puedan leer los planes, que puedan escucharnos, porque esta elección lo que va a decidir es cuál es el tipo de gobierno y el rumbo que queremos para nuestro país”, afirmó.





¿Qué dijo sobre Pedro Francke?

Durante la misma actividad, la candidata también fue consultada sobre las opiniones de Luis Carranza, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, y Pedro Francke, quien forma parte del equipo de Juntos por el Perú. Al respecto, cuestionó la gestión que este último desempeñó durante el gobierno de Pedro Castillo.

Asimismo, destacó la trayectoria de Carranza al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Según señaló, existe una diferencia marcada entre ambos perfiles en cuanto a resultados de gestión.

“El señor Francke genera una absoluta desconfianza y así lo demostró en el gobierno del señor Castillo: la inversión privada se redujo a cero, se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo. El señor Carranza ha sido el mejor ministro de Economía de los últimos años”, señaló.

#PrimeroALas8

Keiko Fujimori afirmó que Pedro Francke genera desconfianza, tal como ocurrió en el gobierno de Castillo, mientras respaldó a Luis Carranza como el mejor ministro de Economía.



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