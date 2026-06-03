El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el actual Gobierno no realizará nuevos nombramientos de embajadores políticos en las representaciones diplomáticas cuyos titulares dejarán sus cargos al finalizar la gestión. La entidad precisó que esa responsabilidad corresponderá exclusivamente a la administración que asumirá el poder tras el cambio de mando previsto para julio.

Así lo aclaró la Cancillería mediante un comunicado oficial difundido este martes, luego de que en los últimos días el Ejecutivo dispusiera el término de funciones de varios embajadores políticos acreditados en distintos países. El documento explica que estas medidas forman parte de un procedimiento regular vinculado al cierre del periodo gubernamental.

En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que no se efectuarán nuevas designaciones en las misiones diplomáticas ubicadas en Costa Rica, Francia, India, Estados Unidos y España. Según indicó, la elección de los futuros jefes de misión recaerá íntegramente en el gobierno que iniciará funciones el próximo 28 de julio.

“El actual Gobierno no designará embajadores políticos en las misiones diplomáticas mencionadas. La decisión de nombrar nuevos jefes de misión recaerá enteramente en el próximo Gobierno”, se lee en el pronunciamiento.

La institución sostuvo que esta decisión busca respetar las atribuciones de la siguiente administración. Por ello, las plazas quedarán sujetas a las determinaciones que adopte el nuevo Ejecutivo una vez instalado en el poder.

La Cancillería también explicó que la publicación de las resoluciones supremas que ponen fin a las funciones de los embajadores constituye el inicio de un proceso administrativo y protocolar. Dicho procedimiento permitirá concretar el cierre de sus labores diplomáticas durante el mes de julio de 2026.

Además, precisó que estas resoluciones no implican un retorno inmediato de los funcionarios al país. Su salida de las respectivas representaciones se realizará de manera progresiva conforme se completen los trámites correspondientes.

📄Comunicado de Prensa 022-26: Respecto a las resoluciones supremas referidas al término de funciones de embajadores políticos.



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Descartan relación con la segunda vuelta electoral

Otro de los puntos abordados en el comunicado estuvo relacionado con las versiones que vinculaban estas decisiones con el proceso electoral en curso. Frente a ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó cualquier conexión entre el término de funciones de los embajadores y la organización de la segunda vuelta presidencial.

La entidad precisó que las labores vinculadas al sufragio de los peruanos en el extranjero continúan desarrollándose con normalidad. Asimismo, indicó que las oficinas consulares ya cuentan con el material electoral necesario para garantizar la realización de los comicios programados para este domingo.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores descarta categóricamente cualquier vinculación entre estas medidas y la organización de la Segunda Elección Presidencial en el exterior, que se encuentra a cargo de las oficinas consulares del Perú en el extranjero que ya han recibido el material electoral” , indica el comunicado.

Esta aclaración se produce después de que el Ejecutivo oficializara el término de funciones de ocho embajadores políticos acreditados en diversos países. Entre ellos figuran representantes diplomáticos en Estados Unidos, España, India, Francia, Costa Rica, Brasil, Nueva Zelanda y varias naciones del Caribe.