Este lunes, con la actualización de su plan de gobierno, Juntos por el Perú (JP) presentó a su equipo técnico, integrado por figuras políticas que hoy acompañan la candidatura de Roberto Sánchez y que, como el propio aspirante presidencial, parecen haber dejado atrás varias de las posturas que defendían en el pasado.

Estampida

Luego del fallido de golpe de Estado de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, Sánchez renunció como titular de Comercio Exterior y Turismo y rechazó cualquier respaldo a una ruptura del orden constitucional.

Incluso, sostuvo que “en pleno siglo XXI, ¿dónde puede resistir un quiebre al orden constitucional? Inviable, imposible”. Agregó que “uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y sus decisiones, por más duras y difíciles que sean”.

Actualmente, Castillo se ha convertido en una de las principales banderas de campaña de Sánchez. No hay actividad proselitista en la que no defienda ​al expresidente o prometa impulsar su liberación. Hasta ha adoptado como símbolo el tradicional sombrero chotano que popularizó el exmandatario durante su campaña presidencial.

A esta lista se suma el exministro de Economía (MEF) Pedro Francke, quien integró el Gabinete de Castillo y renunció tras el intento de golpe de Estado.

Ya en 2022, durante una entrevista en Canal N, admitió su decepción por los presuntos actos de corrupción que salpicaban al gobierno. “20 mil dólares en el baño de Bruno Pacheco, yo no tengo mucha duda de que ahí hay corrupción”, admitió.

Dos años después, en una columna del semanario Hildebrandt en sus Trece, reafirmó que dejó el MEF porque Castillo “no mostraba compromiso alguno en la lucha contra la corrupción”.

Otro exministro que podemos mencionar es Alejandro Salas, extitular de Trabajo y quien aseguró arrepentirse de haber formado parte de la gestión castillista. “Yo he sido ministro en democracia”, afirmó, al señalar que su lealtad se mantuvo mientras se respetó el orden constitucional.

Hoy, sin embargo, Salas forma parte del equipo técnico de Sánchez, de quién destacó su cercanía con el candidato presidencial. “He recibido el llamado personal de Roberto Sánchez, quien ha sido colega, hemos compartido Gabinete”, declaró a Canal N.

Algo similar ocurrió con el extitular de Educación Rosendo Serna. Tras el golpe, renunció al cargo alegando “convicciones y valores democráticos” y rechazó el cierre inconstitucional del Congreso.

Hoy se ha sumado al entorno de Sánchez. El propio Serna contó que fue convocado por el candidato de JP, quien busca “reivindicar el nombre del profesor”.

Cual “hoja de ruta”, las posiciones económicas también parecen haberse moderado. Anahí Durand, exministra de la Mujer, sostenía meses atrás que era momento de “salir de esta ortodoxia” y utilizar las reservas internacionales para promover el desarrollo.

“De nada nos sirve ponerlas debajo de la cama”, afirmaba en una entrevista con el periodista Paolo Benza. No obstante, actualmente respalda que el nuevo plan de JP prometa respetar la autonomía del BCR y mantener las reglas macroeconómicas vigentes.

Manuel Rodríguez Cuadros también marcó distancia de Castillo, dejó la representación del Perú ante las Naciones Unidas al considerar que el entonces presidente había provocado una “ruptura del orden democrático constitucional” y alegó razones vinculadas a sus “convicciones y valores democráticos”.

Sin embargo, hoy integra el equipo de Sánchez y ha reivindicado al electorado que respaldó a Castillo. “El voto castillista es el voto del Perú profundo, de los pueblos olvidados”, afirmó recientemente a El Comercio.

Similares son los casos de otros integrantes del equipo de JP. El exministro del Ambiente José De Echave cuestionó, en 2022, los problemas de credibilidad del gobierno de Castillo, advirtió sobre los presuntos actos de corrupción en su entorno y señaló que la izquierda debía asumir responsabilidades por la crisis política.

También figura Jean Paul Benavente, exgobernador regional del Cusco, quien en medio de la crisis política de 2022 alertó sobre los presuntos casos de corrupción que rodeaban al gobierno y sostuvo que el país necesitaba una salida institucional a la confrontación entre poderes. “Hay una discusión que tiene que darse, el adelanto de elecciones”, decía a mediados de 2022.

Caretas

Consultado sobre estas incorporaciones, el analista político César Campos sostuvo que varios de estos personajes actúan por conveniencia política.

“Todos ellos son gente que ejerce el oportunismo de una manera descarada; desaparecen un tiempo y vuelven a aparecer cuando son llamados simplemente para maquillar la imagen de un movimiento radical”, aseguró a Correo.

Sostuvo que “lo único que les interesa es pasar su vida dentro del control del Estado”.

Respecto a la presentación del nuevo plan de gobierno de JP, Campos cuestionó los cambios introducidos por la agrupación y sostuvo que llegan fuera de los plazos previstos por las normas electorales.

“Este tercer plan de gobierno ya está fuera de lugar, es extemporáneo”, afirmó, al resaltar que existen reglas que impiden modificar estas propuestas “de la noche a la mañana”.

A su juicio, la reformulación del documento responde a una estrategia electoral. “Al parecer, Keiko Fujimori tiene cierto privilegio dentro de la mayoría de ciudadanos para ganar las elecciones”, refirió.

También cuestionó la cercanía de Sánchez con Antauro Humala. “Es su inspiración ideológica, es su némesis, su alma gemela. Si ganara Roberto Sánchez, lo vamos a tener en la escena pública permanentemente”, afirmó.

El politólogo advirtió que un eventual gobierno de JP pondría en riesgo la estabilidad económica y afectaría sectores clave para el crecimiento del país.

“Nos esperan cinco años de locura”, alertó, al estimar que se frenaría el desarrollo de la actividad minera y se intentaría intervenir el Banco Central de Reserva (BCR).