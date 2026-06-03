El nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez Haro, se refirió a la salida de su antecesora, Luz Pacheco.

La magistrada, quien renunció a la Presidencia mas no a integrar el Pleno de la institución, develó desacuerdos en torno a la remoción de un funcionario de confianza.

Discordia

El último 27 de mayo, Pacheco Zerga confirmó su renuncia irrevocable tras detallar que no fue respaldada, por sus colegas en el pleno al aceptar la renuncia de un funcionario, a quien no le renovó la confianza.

Más tarde, se conocería que el trabajador en mención era el director general de Administración, Rodolfo Aurelio Albán Guevara.

“Como órgano colegiado, tiene que haber una comunicación acertada y fluida entre los siete miembros del TC. En toda gestión pública es crucial la comunicación y saber escuchar”, sostuvo Domínguez Haro a RPP.

Luego, aseguró que el Pleno del TC “puede designar y remover a cuatro altos funcionarios”, entre ellos, al trabajador en mención.

“Por ejemplo, para designarlos, lo propone el presidente y luego acuerda el pleno. Como ha sucedido desde el 2024 hasta la fecha. Todos los funcionarios han sido aprobados por el pleno”, detalló.

En esa línea, cuestionó a Pacheco, pues consideró que, incluso siendo presidenta de la institución, no debió aprobar la renuncia de Albán mediante una resolución.

“Es potestad del pleno interpretar el reglamento. Si hay un consenso o una mayoría que lo interpretó así, tenemos que seguir esa causa. (…) Esta renuncia tenía que haberse sometido al pleno”, afirmó.

“Lamentamos, todos los magistrados, haber llegado a esta situación, que significa tratar de solucionar los problemas del TC. Estamos en una reflexión conjunta con los magistrados”, dijo.