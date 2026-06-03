“No estaba alterada, porque si estuviese alterada ten por seguro que te estamparía contra la pared; pero, como no estoy alterada, todavía sigues viva”.

Así le respondió la congresista Kira Alcarraz a la periodista Marycielo del Castillo de Willax Televisión al ser consultada por la contratación de la pareja de su hijo en su despacho. Sin embargo, el Parlamento pasó por agua tibia su amenaza.

Y es que la Comisión de Ética aprobó sancionar a la parlamentaria solo con una amonestación pública escrita.

Congresista Kira Alcarraz abandonó sesión de la Comisión de Ética. Foto: Captura Video.

DECISIÓN

La Comisión de Ética, bajo la presidencia de Elvis Vergara, presentó un informe final que concluye que las expresiones de Alcarraz poseen un significado objetivamente violento e intimidatorio, lo cual resulta incompatible con los estándares éticos exigidos a un representante de la nación, incluso si dichas palabras fueron manifestadas de forma condicional.

La recomendación del informe es una amonestación púbica.

La decisión contra Alcarraz se aprobó con cuatro votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra.

La sanción tendrá que ser publicada en el diario oficial El Peruano y no tendrá que pasar por el Pleno del Congreso.

HISTORIAL

La decisión que tomó la Comisión de Ética genera indignación debido a que la congresista Alcarraz se burló de la amenaza a la periodista cuando el hecho ocurrió en octubre del año pasado.

Incluso, la parlamentaria utilizó la expresión “te estampo contra la pared” como un mensaje para publicitarse en sus redes sociales.

A esto se le suma que en enero de este año, agredió verbalmente y amenazó a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien intervino un vehículo vinculado a la parlamentaria durante un operativo de rutina.

El último caso mencionado todavía se encuentra en etapa de indagación en la Comisión de Ética.