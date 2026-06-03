La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un pronunciamiento inmediato sobre la difusión de un plan de gobierno distinto al que fue inscrito formalmente por el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

A través de un comunicado, el gremio empresarial señaló que existen diferencias sustanciales entre el documento presentado ante el organismo electoral durante el proceso de inscripción y la nueva propuesta programática difundida por el candidato de cara a la segunda vuelta electoral.

CCL cuestiona cambios en el programa presentado por Sánchez

Según la institución, la normativa electoral establece que el plan de gobierno registrado ante el JNE constituye el documento oficial y vinculante de cada candidatura.

La CCL recordó que el artículo 24 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, así como el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, disponen que dicho documento no puede ser modificado una vez vencido el plazo de inscripción.

“Promover una plataforma distinta a la inscrita constituye una infracción a las reglas del proceso electoral”, señala el pronunciamiento.

Solicitan aclarar qué documento tiene validez jurídica

El gremio sostuvo que la legitimidad del proceso electoral requiere que los ciudadanos emitan su voto con información clara y jurídicamente válida.

En ese sentido, invocó al JNE a precisar cuál es el documento que debe ser considerado por los electores para la elección presidencial del próximo 7 de junio.

Asimismo, recordó que el artículo 176 de la Constitución establece que el sistema electoral tiene como finalidad garantizar que la voluntad popular se traduzca en resultados legítimos.

Los tres pedidos de la Cámara de Comercio de Lima

La CCL solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones que:

Se pronuncie de manera inmediata sobre si la difusión de un plan de gobierno distinto al inscrito constituye una infracción a la normativa electoral vigente. Precise cuál es el documento con validez jurídica para efectos del voto ciudadano en la segunda vuelta electoral. Adopte las medidas necesarias para garantizar la igualdad entre candidatos y el derecho de los electores a recibir información auténtica.

“Las reglas electorales no son optativas”

En la parte final del comunicado, la Cámara de Comercio de Lima precisó que su posición no constituye una valoración política sobre ninguna candidatura en particular.

“La CCL no formula apreciaciones políticas sobre ningún candidato; formula una exigencia jurídica e institucional que plantearía ante cualquier candidatura que incurra en la misma conducta”, indicó.

El gremio concluyó señalando que corresponde al JNE ejercer las competencias que le otorga el artículo 178 de la Constitución para garantizar el cumplimiento de las normas electorales y preservar la transparencia del proceso.