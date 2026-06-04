El sistema financiero peruano presentó un bajo nivel de vulnerabilidades a marzo 2026, señaló el titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa.

Durante la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero – Mayo 2026, explicó que tiene suficiente liquidez para hacer frente a la coyuntura mundial y local (elecciones), precisando que el sistema financiero peruano es sólido, muy líquido (tiene facilidad para acceder a dinero) y solvente.

Al respecto, la jefe de Riesgos de Conglomerados de la SBS, Carla Rodríguez, precisó que, en un escenario adverso, podría haber una salida del 30% de los depósito y el sistema financiero peruano puede seguir adelante.

Créditos

Espinosa explicó que la solidez del sistema financiero va de la mano con el crecimiento de los créditos, tanto de las personas como de las empresas.

Así, dijo que los créditos de consumo crecieron 8% en marzo 2026 (anual), “observándose una recuperación sostenida desde abril 2025, en línea con la recuperación de la demanda interna”.

Destacó la participación de las billeteras digitales en la entrega de créditos porque están incorporando a más personas, sobre todo en las zonas más apartadas del país.

Dijo que en 2025 y lo que va de 2026, los hogares se favorecieron por el crecimiento sólido del empleo formal, bajo nivel de inflación y condiciones de financiamiento favorables, que incidieron en su capacidad de pago y contribuyeron a la mejora en la calidad crediticia (caída de mora)”.

Espinosa señaló que tras alcanzar un pico de 10.5% en junio 2024, la morosidad cayó de forma ininterrumpida “hasta niveles incluso inferiores a los registrados en 2019”, aunque se moderó levemente en los últimos meses, pero la tendencia se mantiene firme.