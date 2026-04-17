Un sujeto de aparente nacionalidad venezolana mató de múltiples disparos a su compatriota Armando Olivo (39), en el perímetro de la Plaza de Armas del Pueblo Joven Túpac Amaru zona B, en Chincha Alta. El sicario perpetró el baño de sangre a plena luz del día, aterrando a la comunidad y a los padres de familia que acompañaban a sus hijos tras la salida de la escuela. De acuerdo con la información policial se trataría de un ajuste de cuentas.

Ultimado a balazos

El occiso, al parecer, estaba relacionado con los préstamos “gota a gota”. Testigos señalan que lo veían con frecuencia acercarse a un taller de reparación de bicicletas para cobrar dinero. Sus movimientos rutinarios lo hicieron blanco fácil de una organización criminal. El extranjero, al promediar las 12:30 horas de ayer arribó a este poblado y sin imaginar su destino bajó del vehículo menor que conducía.

A los pocos segundos aparece otro venezolano, que se acerca a su víctima y comienza con el sanguinario ataque a quemarropa sin importar los testigos. El sicario llevaba una pistola y disparó a la cabeza de su compatriota, con la evidente intención de acabar con su existencia. La víctima al retroceder cae a la vereda, pero las balas no cesaron y aunque portaba casco de motocicleta no salvo de las ráfagas de fuego.

Los efectivos de la unidad motorizada Los Halcones llegaron a la zona para auxiliar al extranjero, pero identificaron que ya no contaba con señales de vida. Alrededor del cadáver había al menos 11 casquillos del arma usada en el hecho violento. Además, se encontró el celular del occiso y un billete de 10 soles, que no se descarta era producto de la cobranza de los denominados préstamos “gota a gota”.

El coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la División de Orden Público y Seguridad – Divopus Chincha mencionó que personal a su mando viene realizando las diligencias para ubicar las cámaras de seguridad de los alrededores, que pudieran revelar características del sicario de nacionalidad venezolana. El hecho de sangre que aterró a la comunidad de Túpac Amaru tendría como móvil el ajuste de cuentas.

EL DATO: En lo que va de la semana dos personas han sido víctimas del sicariato en la provincia de Chincha. Ambos casos estarían relacionados con ajuste de cuentas por la supremacía en las calles de la ciudad.

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