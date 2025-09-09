En los últimos días la provincia de Chincha paso a ser en el escenario de un conflicto armado entre venezolanos. La disputa deja hasta el momento dos muertos y una mujer herida, quien fue hallada por el sector de Liguria, en el distrito de Grocio Prado y fue conducida de urgencia al hospital San José de Chincha.

Muertes violentas

La noche del 5 de setiembre en la intersección de jirón Pilpa y pasaje Unión sicarios extranjeros acribillaron a Yonaifer Eleazar Correa Azcarate (a) “el rostro”. Según informó la policía este sería integrante de la banda criminal “Hijos de Dios”, facción de la organización criminal “Tren de Aragua”. El asesinato estaría relacionado con el tráfico de drogas.

Pero, el conflicto no acabó con esta muerte. El domingo, al promediar las 10 de la noche, la venezolana Doriel R.U. (20), recibió dos impactos de bala cuando se desplazaba por Liguria. Mientras, ella luchaba por su vida, los criminales, también de Venezuela, raptaron a la persona que la acompañaba. Era su primo, quien bajo amenazas lo condujeron en una mototaxi.

Los vecinos pidieron ayuda y en la camioneta de serenazgo la joven fue llevada al hospital San José. Su estado de salud es reservado. Minutos después a la altura del km 190 se encontró el cuerpo sin vida de un venezolano. El hombre tenía las manos atadas y al menos cinco impactos de bala. Se presume que fue atacado por la espalda y que sería el supuesto familiar de Doriel.

El crimen estaría vinculado con la muerte de alias “el rostro”, en esta disputa entre criminales extranjeros.

Cabe señalar que, Yonaifer Eleazar Correa Azcarate “el rostro”, fue asesinado la semana pasada de varios balazos cuando estaba en un mototaxi. La muerte violenta ocurrió en la jurisdicción de Grocio Prado. Las investigaciones de la policía apuntan a un ajuste de cuentas y relacionan a la víctima como integrante de la banda criminal “Hijos de Dios”, facción de la organización internacional “Tren de Aragua”.

