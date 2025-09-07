En el interior del mototaxi que conducía fue asesinado un ciudadano de nacionalidad venezolana, identificado como Yonaifer Eleazar Correa Azcarate. El hecho violento ocurrió la noche del viernes en la jurisdicción de Grocio Prado. Las investigaciones de la policía apuntan a un ajuste de cuentas y relacionan a la víctima como integrante de la banda criminal “Hijos de Dios”, facción de la organización internacional “Tren de Aragua”.

Ultimado a balazos

Pasada las 9 de la noche, los vecinos del Jirón Pilpa a la altura del pasaje Unión, reportaron a la policía sobre la ocurrencia de un asesinato. Estas personas escucharon varios disparos y cuando salieron de sus casas, evidenciaron que en la cabina del conductor del trimoto de placa de rodaje 9602-7D había una persona sin señales de vida. Los agentes acudieron a la zona para iniciar con las investigaciones.

El occiso, Yonaifer Correa, presentaba múltiples impactos de bala en el cuerpo. Su verdugo lo acribilló en pocos segundos. La policía encontró, a pocos metros del vehículo menor, al menos ocho casquillos del arma de fuego empleada en el crimen. Al llegar el fiscal de turno se procedió con la diligencia del levantamiento del cadáver, para ser trasladado a la morgue del distrito de Alto Larán.

De acuerdo con la información de la División Policial Chincha, la víctima era conocido con el alias el “Rostro”. Su presencia en la zona todavía es materia de investigación y por referencia de algunos testigos el crimen fue ejecutado por dos sujetos, que llegaron a bordo de una motocicleta. Estos, también de nacionalidad venezolana, interceptaron a su compatriota, disparando a quemarropa hasta acabar con su vida.

Las investigaciones relacionan el caso con un posible ajuste de cuentas que podría tener su origen en el tráfico ilícito de drogas. Además, se informó que el extranjero ultimado sería integrante del “Tren de Arahua”.

Las pesquisas continúan a cargo de la unidad especializada para esclarecer el crimen, y dar con la identidad de los autores materiales e intelectuales del hecho violento, sucedido en las calles de la provincia.

