Una tarde marcada por la criminalidad se registró la tarde de ayer en la calle Túpac Amaru, en el sector de Acomayo, en el distrito de Parcona (Ica), donde sicarios atacaron a balazos dejando a un menor de 15 años fallecido y tres personas heridas de gravedad. los criminales iban a bordo de una motocicleta tipo cross.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes habrían llegado armados y disparado de forma directa contra un grupo conformado por menores de edad y un adulto que se encontraba en el lugar. El ataque fue rápido y violento, generando pánico entre los vecinos que escucharon múltiples detonaciones y posteriormente encontraron a las víctimas tendidas en un charco de sangre.

La víctima mortal fue identificada como Cristofer Omar Ortiz Casiano de 15 años, quien habría recibido varios impactos de bala durante el ataque. Según se conoció, el menor sería hijo de un exinterno conocido en el ámbito policial.

En el mismo hecho resultaron heridos Giovani Jeampool Vigil Casiano de 18 años, Ayrton Hierro Torrealva y otro menor de 17 años, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Santa María del Socorro en estado crítico.

El traslado de los heridos al nosocomio generó escenas de alta tensión. Familiares de las víctimas, desesperados por la gravedad del cuadro, ingresaron de forma abrupta al área de emergencia exigiendo atención inmediata. Esta situación obligó la intervención de personal de la Policía Nacional del Perú, que llegó en un contingente para controlar el desorden y asegurar el orden dentro del hospital, además de resguardar el perímetro externo.

Testigos relataron que los atacantes habrían disparado desde una motocicleta en movimiento, lo que dificultó cualquier intento de identificación inmediata en el lugar.

Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para determinar el móvil del ataque, así como la identidad de los responsables, que habrían actuado de manera planificada. No se descarta ninguna hipótesis, mientras se recogen testimonios y evidencias en la zona. El hecho ha generado una fuerte conmoción en el sector Acomayo.

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