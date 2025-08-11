El cuerpo de un hombre fue encontrado sin signos vitales en una chacra abandonada del sector Lomas de La Victoria, en la provincia de Ica, generando gran alarma entre los vecinos de la zona.

Muerte violenta

La víctima ha sido identificada como Junior Jeanpierre Córdova Tasayco, de 28 años, natural de esta ciudad. Según las primeras investigaciones, el joven presentaba dos heridas de bala en la cabeza.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana del domingo, cuando varios residentes se dirigían a realizar compras en la zona. En un primer momento, algunos creyeron que se trataba de un caso de intoxicación o robo a personas en estado de ebriedad. No obstante, al notar restos de sangre y la inactividad del cuerpo, dieron aviso a la Policía.

Uno de los testigos relató que, durante la madrugada, escuchó disparos y vio a una pareja discutiendo violentamente en las inmediaciones. “El hombre parecía estar borracho y agredía a una mujer. Más tarde se escucharon dos tiros. Luego nos enteramos del cuerpo en la chacra”, comentó.

La víctima fue hallada vestida con pantalón negro, zapatillas deportivas y una casaca roja. A su lado se encontraba una botella de licor. Las autoridades no descartan que el crimen haya sido producto de una pelea o represalia.

Falta de seguridad

Vecinos denunciaron que la zona donde ocurrió el hecho carece de alumbrado público y cámaras de vigilancia, lo que dificulta el trabajo de la Policía y contribuye a que estos actos de violencia se repitan.

El fiscal de turno, David Samuel Vizcarra Medina, ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de Ica, donde se realizará la necropsia correspondiente.

Este no es el primer caso de violencia en el sector. A fines de diciembre de 2024, fue hallado el cuerpo de un hombre envuelto en una bolsa, con signos de tortura. Asimismo, en otro hecho reciente, un hombre fue asesinado por sicarios a bordo de una motocicleta mientras compartía con amigos.

