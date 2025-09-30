La violencia volvió a golpear a la ciudad de Ica. En la madrugada del lunes, un ataque armado perpetrado en la urbanización San Joaquín, cooperativa Nueva Esperanza, dejó como saldo la muerte de dos taxistas y un ex policía gravemente herido.

Muertes violentas

El hecho ocurrió alrededor de la 1:20 a.m. en la intersección de las avenidas Valcárcel y María Eguren, cerca de la cevichería “D. Edu”, donde un grupo de sicarios abrió fuego sin piedad.

De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas se encontraban conversando en la zona cuando fueron interceptadas por un vehículo blanco desde el cual los delincuentes dispararon al menos 12 veces.

Los fallecidos fueron identificados como José Altamirano Vizarreta (37), vecino de Comatrana, y Daniel Quivio Huaracc (38), residente en Parcona. Ambos eran taxistas de la empresa “A One” y al momento del ataque vestían su uniforme de trabajo. Sus unidades, con placas AEQ-514 y BCD-172, quedaron estacionadas en el lugar tras el crimen.

El tercer hombre atacado fue Juan Carlos Valles Chávez (31), ex efectivo policial separado de la institución por medidas disciplinarias. Recibió cuatro impactos de bala en el brazo izquierdo, sin salida, y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde permanece internado.

La tragedia desató el dolor y la indignación entre los familiares de las víctimas. La madre de José Altamirano, doña Gloria, sufrió un shock nervioso al conocer la noticia y tuvo que ser internada en el Hospital Regional. En tanto, Simeón Quivio, padre de Daniel, entre lágrimas pidió justicia y ayuda económica, recordando que su hijo deja en la orfandad a tres niños, el menor de apenas ocho años.

“Mi hijo solo se dedicaba a manejar su taxi, no tenía problemas con nadie. Ahora nos dejan este dolor inmenso y yo no tengo recursos para enterrarlo”, declaró Simeón Quivio, quien relató además que su hijo recibió cinco disparos por la espalda, mientras que al otro taxista le dispararon en el rostro.

El padre explicó que los atacantes actuaron con precisión, incluso con la aparente participación de un “campana” que habría merodeado la zona minutos antes. “Primero mataron al dueño del taxi, y luego a mi hijo que estaba al costado. Los encontraron tirados, uno boca arriba y el otro boca abajo. Así los mataron”, lamentó.

Simeón Quivio también señaló que la familia atraviesa una difícil situación económica. El ataúd de su hijo le costó 1,800 soles, monto que no ha podido cancelar en su totalidad, ya que lo adquirió fiado. Asimismo, dijo que necesita apoyo para cubrir los gastos del nicho en el cementerio, cuyo costo supera los 2,500 soles en la primera planta.

“Yo soy jornalero, trabajo en la chacra cuando hay trabajo. No tengo plata para comprar el nicho ni para enterrar a mi hijo. Pido a las autoridades que nos ayuden, porque estos niños se han quedado sin padre y ahora yo tengo que ver por ellos”, expresó.

La Policía Nacional, junto con el Ministerio Público, dispuso el levantamiento de los cuerpos y el traslado a la morgue de Ica. La fiscal Mercedes Anahí Ramos Ramos encabezó las diligencias, mientras se revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables de los asesinatos.

