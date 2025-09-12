Carlos David Chávez Bellido, de 21 años, alias “Gordo Juan” o “David”, fue detenido este 9 de septiembre en un operativo ejecutado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Ica, en coordinación con la División Regional de Inteligencia (DIVREINT).

Robo agravado

Chávez Bellido es sindicado como el presunto líder de la banda criminal conocida como “Los Peligrosos de Ica” y estaría implicado en múltiples delitos, entre ellos tentativa de homicidio, lesiones por proyectil de arma de fuego (PAF), robo agravado y tenencia ilegal de armas.

La intervención se realizó mediante una orden de allanamiento y descerraje en un inmueble ubicado en la calle Luis Gerónimo de Cabrera, como parte de la investigación por el ataque armado ocurrido el pasado 10 de julio, en el que un ciudadano resultó gravemente herido.

Durante el operativo, autorizado por resoluciones judiciales emitidas entre el 4 y 5 de septiembre, participaron también representantes del Ministerio Público y un defensor público, quienes garantizaron el cumplimiento del proceso legal.

En el domicilio del detenido se hallaron objetos que estarían vinculados a sus actividades delictivas, aunque las autoridades no han detallado aún el material incautado.

El detenido fue trasladado a la sede del DEPINCRI para continuar con las diligencias correspondientes. Se espera que en los próximos días se formalicen los cargos en su contra mientras se amplía la investigación para identificar a otros miembros de su organización.

