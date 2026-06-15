El ‘fútbol macho’ mostró todo su colorido la tarde de ayer, con un partido intenso para definir al campeón y subcampeón provincial de Huancayo; sin embargo, al quedar en empate, tuvo que definirse con la suerte de la moneda.

La final del cuadrangular provincial de Huancayo, se jugó en San Jerónimo. En la preliminar lo hicieron Deportivo Sucre y JTR, que llegaron sin ninguna opción de clasificación, luego que el informe del árbitro otorgara otros 3 puntos a CESA en su duelo contra los de Huancán.

En el estelar, Sumar Motors y el Dios Wanka, tenían que definir al primer y segundo lugar, ya que ambos estaban clasificados con 6 unidades.

El partido tuvo de todo, expulsados, jugadas fuertes y mucha emoción, no obstante, al llegar a los 90 minutos en empate, la Liga Provincial de Huancayo, cumplió con el reglamento y en la moneda al aire, CESA se coronó campeón provincial 2026.