La tarde de ayer en el asentamiento humano San Andrés, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, se desató un voraz incendio. Por causas que se investigan en la Mz. A Lote 27 comenzó a propagarse el fuego.

Siniestro en la zona

Los vecinos al percatarse de la emergencia llamaron a los bomberos y ayudaron en las acciones para controlar el avance de las llamas que se avivaron con los objetos inflamables, alcanzando varios metros de altura.

El esfuerzo conjunto de los hombres de rojo y de la población permitió sofocar el siniestro. La casa de propiedad de la familia Loza Matta fue afectada por este hecho, perdiendo varios bienes materiales.

Se espera la presencia de Defensa Civil para evaluar los daños dejados por el fuego, y pueda destinarse ayuda humanitaria para los damnificados.

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