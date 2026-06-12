En el asentamiento humano Las Rocas, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, se desató un pavoroso incendio que dejó en cenizas una precaria vivienda.

Familia damnificada

Los vecinos advirtieron la presencia de humo en la casa y de manera inmediata retiraron los bienes que pudieron, mientras iban arrojando agua para evitar que los demás inmuebles sean afectados.

El fuego consumió el predio de material rústico en su totalidad, dejando sin techo a una familia de Las Rocas. Los damnificados apenas pudieron salvar un colchón y frazadas, todo lo demás quedó inservible.

Personal de Defensa Civil de la comuna distrital acudió al sector para realizar una evaluación de los daños materiales y realizar la entrega de apoyo humanitario para que los afectados por el siniestro.

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