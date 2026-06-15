El Jurado Nacional de Elecciones informó que 175 actas observadas se encuentran actualmente en proceso de recuento dentro de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La vocera del organismo, Grecia Rentería, precisó que la proclamación oficial de resultados está prevista para la quincena de julio.

Este plazo depende de la conclusión de los recuentos y de la resolución de impugnaciones pendientes. Una vez finalizadas estas etapas, se emitirá el resultado oficial de la segunda vuelta. El cronograma se mantiene sin cambios hasta el cierre de todos los procedimientos establecidos.

La funcionaria explicó durante una conferencia de prensa que el proceso electoral continúa en distintas etapas de revisión establecidas por la normativa vigente. Estas incluyen la resolución de actas observadas, recuentos y evaluación de impugnaciones.

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Grecia Renteria, vocera del JNE: Nuestro plazo máximo de proclamación sería mediados de julio



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Estado de las actas observadas

El JNE detalló que los jurados electorales especiales recibieron un total de 1.661 actas observadas a nivel nacional y en el extranjero. De ese universo, 1.493 ya fueron resueltas y el resto sigue en trámite.

Las 175 actas en recuento corresponden a casos en los que no fue posible corregir las observaciones mediante revisión documental. Estas situaciones incluyen errores de suma, problemas de lectura o inconsistencias en el registro de votos.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

¿Cómo funciona el recuento de votos?

El recuento de votos se aplica cuando la observación no puede resolverse con la verificación de actas realizada por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. En esos casos, el Jurado Electoral Especial ordena la apertura de las cédulas y su revisión en audiencia pública.

Estas diligencias se realizan con participación de autoridades electorales y permiten contrastar los votos físicos con los resultados consignados. El procedimiento se aplica tanto en mesas del país como del extranjero.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec





Casos en el extranjero y en Lima

La vocera del JNE indicó que actualmente hay recuentos en mesas ubicadas en Asunción, Washington y Florencia. También se desarrollan audiencias similares en Lima dentro del mismo proceso de revisión.

Estos casos forman parte del mismo procedimiento nacional de verificación de actas observadas. El objetivo es uniformizar la revisión de resultados sin importar la ubicación de la mesa de votación.

El JNE también señaló que no se han identificado irregularidades en el procesamiento del voto emitido en el exterior. La digitalización y registro inicial de las actas corresponde a la ONPE.