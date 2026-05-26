El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una medida excepcional que extiende la vigencia de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) caducados o próximos a vencer, autorizando su uso únicamente para la jornada de la segunda vuelta electoral programada para el domingo 7 de junio.

La medida ha sido comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que adopten las acciones preventivas necesarias y se asegure el normal desarrollo del proceso de sufragio a nivel nacional.

La normativa establece que los electores podrán acudir a sus mesas de votación con cualquier formato del Documento Nacional de Identidad, sin importar su fecha de vencimiento. La disposición incluye el DNI azul tradicional, el DNI amarillo para quienes recién alcanzaron la mayoría de edad, así como todas las versiones del DNI electrónico.

El principal objetivo de esta medida es garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos que no lograron completar a tiempo el trámite de renovación de su documento de identidad, permitiéndoles así participar en la elección del próximo presidente de la República.

Cabe precisar que, de acuerdo con los datos oficiales de las Elecciones Generales 2026, el padrón electoral convoca a más de 27 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.

En paralelo a esta medida excepcional, el Reniec informó que, hasta la penúltima semana de mayo, se registraban más de 500 mil DNI de mayores de edad pendientes de recojo en todo el país. Estos documentos permanecen almacenados y listos para su entrega en distintas agencias, oficinas registrales y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Frente a este panorama, la entidad exhortó a la población a recoger sus documentos de identidad lo antes posible. Del mismo modo, precisó que la extensión de vigencia del DNI se aplicará únicamente para el ejercicio del voto en la segunda vuelta. Para el resto de trámites, como gestiones bancarias, notariales o administrativas, será indispensable contar con el documento vigente.