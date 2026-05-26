La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República realizó una mesa de trabajo orientada al intercambio de experiencias legislativas entre Perú y Chile en materia de salud.

La jornada estuvo enfocada principalmente en políticas públicas relacionadas con la prevención y control del cáncer.

El encuentro reunió a congresistas peruanos, senadores chilenos, representantes del Ministerio de Salud, organismos internacionales y organizaciones civiles como La Liga contra el Cáncer.

Experiencias chilenas y avances peruanos

Durante la inauguración, la presidenta de la Comisión de Salud destacó la necesidad de fortalecer acciones de prevención, diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos oncológicos.

La delegación chilena estuvo integrada por el senador Juan Luis Castro González, presidente de la Comisión de Salud del Senado de Chile, y el senador Sergio Gahona Salazar.

Ambos representantes expusieron las experiencias implementadas en Chile relacionadas con la Ley Nacional del Cáncer, la reducción de listas de espera y el fortalecimiento de servicios especializados.

Por parte del Perú, el doctor Víctor Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud, presentó los avances alcanzados tras la implementación de la Ley Nacional del Cáncer.

Entre ellos destacó la expansión de servicios oncológicos y estrategias de prevención frente al cáncer de cuello uterino y cáncer de mama.

La preocupación por el cáncer de cuello uterino

Representantes de La Liga contra el Cáncer hicieron un llamado a reforzar las políticas públicas vinculadas a la prevención del cáncer de cuello uterino.

La institución recordó que siete mujeres fallecen diariamente en el Perú a causa de esta enfermedad, pese a tratarse de un tipo de cáncer prevenible y altamente curable si se detecta a tiempo.

También destacaron la importancia de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) como una de las herramientas más eficaces para reducir la incidencia de esta enfermedad.

Vacunación y prevención

La Liga contra el Cáncer señaló que el país ha registrado avances al ampliar el acceso gratuito a la vacuna contra el VPH para niños, niñas y adolescentes.

No obstante, la organización consideró necesario seguir fortaleciendo la cobertura, ampliar el rango de protección y reforzar campañas de prevención y despistaje oportuno.

Al cierre del encuentro, la Comisión de Salud y Población reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas y de fiscalización orientadas a fortalecer la atención oncológica en el país.