La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) reanudó el proceso de licenciamiento de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, permitiendo que la institución continúe con el procedimiento para obtener nuevamente la autorización de funcionamiento. La decisión fue adoptada luego de que quedaran resueltas las controversias legales que impedían avanzar con la evaluación del expediente presentado por la casa de estudios.

Con esta medida, los especialistas de la entidad podrán retomar el análisis de la documentación y verificar si la universidad cumple actualmente con los estándares exigidos por la legislación universitaria. El procedimiento había permanecido paralizado desde febrero de 2025 debido a la existencia de cuestionamientos vinculados a la representación institucional.

¿Qué determinó la Sunedu?

La reactivación fue formalizada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0017-2026-SUNEDU-CD. El documento concluye que ya no existe una controversia judicial pendiente cuya resolución sea necesaria para continuar con el trámite administrativo.

El caso estaba relacionado con los cuestionamientos en torno a la legitimidad del exrector Luis Cervantes Liñán, quien mantenía medidas cautelares vinculadas a la administración universitaria. Sin embargo, distintas instancias determinaron que esos procesos ya no constituyen un obstáculo para que Sunedu continúe con la evaluación.

“Ha dejado de existir una cuestión contenciosa en sede judicial cuya resolución previa sea indispensable para la continuación del procedimiento administrativo de la Universidad”, se lee en el documento.

¿Qué evaluará la Sunedu?

La reanudación del trámite no implica la obtención automática del licenciamiento. La universidad deberá acreditar que cumple las ocho Condiciones Básicas de Calidad exigidas para brindar el servicio educativo superior.

Entre los aspectos que serán revisados figuran la infraestructura disponible para los estudiantes, la sostenibilidad financiera de la institución y la consistencia de sus programas académicos. También se evaluará la formación del personal docente y las condiciones necesarias para garantizar una adecuada prestación del servicio universitario.

La revisión se desarrollará sobre la base del expediente presentado el 2 de noviembre de 2023. Durante este proceso, la institución deberá sustentar con documentación y evidencias cada uno de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Como parte del procedimiento, Sunedu verificará si la universidad logró superar las deficiencias que originaron la denegatoria de su licenciamiento en 2019. La evaluación abarcará componentes académicos, administrativos y financieros considerados fundamentales dentro del sistema universitario.

La entidad deberá presentar información relacionada con el funcionamiento de laboratorios, centros de investigación y mecanismos de gestión económica. Asimismo, se analizará la transparencia de sus procesos internos y su capacidad para sostener sus actividades en el tiempo.

La actual administración de la universidad se encuentra bajo la gestión concursal encabezada por Yuly Yanny Herra Llamocca. La consolidación de esta representación permitió que el procedimiento continúe sin observaciones relacionadas con disputas internas sobre la conducción de la institución.

Con la reactivación del trámite, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega inicia una nueva etapa en su búsqueda por obtener nuevamente el licenciamiento institucional. La decisión final dependerá de los resultados de la evaluación técnica realizada por Sunedu y del cumplimiento de los requisitos establecidos para las universidades del país.