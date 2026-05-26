El clásico teatral “La Casa de Bernarda Alba”, del dramaturgo español Federico García Lorca, volverá a los escenarios limeños desde el próximo 6 de junio con una nueva puesta en escena dirigida por Fernando Luque.

La obra se presentará en el teatro La Vaca Multicolor hasta el 28 de junio con funciones los sábados y domingos a las 8:00 p.m.

Una versión contemporánea del clásico de Lorca

La propuesta teatral plantea una reinterpretación contemporánea de una de las obras más emblemáticas del teatro universal.

Según la producción, esta nueva adaptación convierte el universo de Bernarda Alba en un “thriller emocional” marcado por el encierro, la vigilancia y el deseo reprimido.

La puesta en escena apuesta por una estética oscura y una narrativa cargada de tensión dramática para explorar temas como:

El autoritarismo

La represión emocional

Las estructuras de poder

Las fracturas familiares

Fernando Luque dirige la temporada

La dirección está a cargo de Fernando Luque, quien propone una lectura actual del texto de Federico García Lorca.

“Bernarda no es solo un personaje: es una forma de ordenar el mundo. Pero cuando ese orden pierde su vínculo con el amor, lo único que queda es la imposición y el miedo”, señaló el director.

Elenco y equipo artístico

La producción reúne a las actrices:

Gabriela Gaspar

María Fernanda Misajel

Rafaela Vittet

María Celeste Farfán

Jimena Uribe

Sharon Olivares

La asistencia de dirección está a cargo de Patricio Santa María y el vestuario fue desarrollado por Victor Victoria.

¿Dónde será la obra “La Casa de Bernarda Alba”?

La temporada se realizará en el teatro La Vaca Multicolor, ubicado en la avenida César Canevaro 116, interior 1301.

La obra tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Entradas y funciones

Las entradas ya se encuentran disponibles desde S/26 a través de la plataforma Passline.

La temporada irá del 6 al 28 de junio con funciones los sábados y domingos a las 8:00 p.m.