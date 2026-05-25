Con la participación de decenas de estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades locales, la Municipalidad Provincial de Pisco inauguró oficialmente la academia preuniversitaria gratuita “La Pre de la MPP”, un proyecto educativo que busca fortalecer la preparación académica de jóvenes que aspiran a ingresar a universidades e institutos superiores del país.

Preparación académica

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Casa de la Cultura y estuvo encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, junto a funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, docentes y representantes de distintas áreas municipales.

En su discurso, la autoridad edil señaló que la educación es una herramienta fundamental para transformar la vida de los jóvenes y aseguró que el objetivo de la academia es ofrecer igualdad de oportunidades a quienes desean continuar estudios superiores.

“Muchos jóvenes tienen talento y ganas de salir adelante, pero a veces las limitaciones económicas les impiden acceder a una preparación adecuada. Por eso nace esta academia, para brindarles una oportunidad real de competir y alcanzar sus metas profesionales”, dijo.

Asimismo, exhortó a los estudiantes a asumir el reto con responsabilidad, disciplina y compromiso. “El éxito depende del esfuerzo de cada uno. La municipalidad pone a disposición docentes y herramientas, pero ustedes deben aprovechar esta oportunidad”, manifestó.

Por su parte, los docentes que integran la plana académica fueron presentados oficialmente ante los estudiantes y padres de familia. Entre ellos figuran especialistas encargados de los cursos de química, biología, álgebra, física y razonamiento matemático.

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