Un sismo de magnitud 4.0 se registró este lunes 25 de mayo frente a la costa de la región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:31 a.m.

El epicentro fue localizado a 78 kilómetros al sur de Quilca, en la provincia de Camaná.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0311

Fecha y Hora Local: 25/05/2026 11:31:07

Magnitud: 4.0

Profundidad: 33km

Latitud: -17.37

Longitud: -72.69

Referencia: 78 km al S de Quilca, Camaná - Arequipahttps://t.co/sZ4tPOBvPR — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 25, 2026

¿Cuál fue la profundidad del sismo?

El IGP detalló que el evento sísmico tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

Datos técnicos del sismo

Magnitud: 4.0

Fecha: 25 de mayo de 2026

Hora local: 11:31:07 a.m.

Profundidad: 33 km

Epicentro: 78 km al sur de Quilca, Camaná - Arequipa

¿Se reportaron daños?

Hasta el momento, las autoridades no han informado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) continúa realizando el monitoreo correspondiente en coordinación con autoridades locales y regionales.

Perú se encuentra en zona sísmica activa

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Por ello, las autoridades recomiendan mantener lista una mochila de emergencia y contar con rutas de evacuación identificadas en viviendas y centros de trabajo.