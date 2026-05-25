La Asociación Cultural Preludio anunció el estreno en Lima de “Annie”, uno de los musicales más exitosos y reconocidos de Broadway.

La producción iniciará temporada el próximo 25 de septiembre de 2026 en el Teatro Municipal de Surco bajo la dirección de Denisse Dibos y Bruno Ascenzo.

La puesta en escena buscará acercar al público peruano la historia de la pequeña huérfana Annie, personaje que se convirtió en uno de los íconos más populares del teatro musical internacional.

Una producción inspirada en el clásico de Broadway

“Annie” fue estrenada originalmente en Broadway en 1977 y está basada en la historieta “Little Orphan Annie”.

La obra cuenta con música de Charles Strouse y ha sido reconocida internacionalmente con más de 20 premios, incluidos siete Tony Awards.

Entre sus canciones más recordadas figura “Mañana”, considerada una de las melodías más emblemáticas del teatro musical.

La historia se desarrolla en el Nueva York de los años 30 y sigue las aventuras de Annie, una niña huérfana que busca reencontrarse con sus padres mientras enfrenta la estricta disciplina del orfanato dirigido por Miss Hannigan.

Equipo creativo y proceso de audiciones

La producción peruana contará con Gastón Curbelo como director coreográfico.

Curbelo ha participado en distintas producciones teatrales y musicales en Latinoamérica y destaca por su trabajo vinculado al movimiento escénico contemporáneo.

La organización informó que el elenco oficial fue seleccionado luego de un proceso de audiciones de cuatro etapas que reunió a cientos de postulantes.

La identidad de los actores elegidos será anunciada próximamente.

Audiciones para encontrar a Sandy

Como parte de la producción, Preludio realizará el próximo 30 de mayo una convocatoria especial para seleccionar a Sandy, el perro que acompaña a Annie en la historia.

Las audiciones se desarrollarán en el Parque Voces, en Santiago de Surco, y buscarán además promover la adopción responsable de mascotas.

Toda la información será difundida mediante las redes sociales oficiales de Preludio Asociación Cultural.

Fechas, horarios y entradas

La temporada comenzará el viernes 25 de septiembre de 2026 en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en calle Sacramento 236, Santiago de Surco.

Las funciones serán:

Viernes: 8:00 p. m.

Sábados: 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

Domingos: 12:00 p. m. y 4:00 p. m.

Las entradas ya están disponibles en preventa a través de Teleticket, con precios desde S/ 38.75.

La producción cuenta con auspicio de Scotiabank y mantiene descuentos de preventa hasta el 10 de junio.